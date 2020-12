La imagen de ‘Maradona en el cielo’ argentino que algunos tildaron de "paranormal"

El impacto mundial por la muerte del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, aún causa consternación entre sus miles de seguidores que no terminan de asimilar la repentina partida del deportista.

Es tanto el estupor que este fallecimiento ha causado que, incluso, hay quienes se niegan a que el ídolo desaparezca, llegando a verlo en diferentes escenarios.

Una de las más recientes “apariciones” es la registrada el fin de semana en el cielo de Argentina donde una mujer captó en cámara el momento en que, supuestamente, las nubes se confabulan con la Luna y generan la silueta del futbolista recientemente fallecido.

Según la información difundida en la cuenta de Instagram de una usuaria identificada como ‘riosnattali’, el “fenómeno” se presentó en Paraná, donde la mujer quiso captar en video el cielo ya que le pareció que la Luna se veía linda; sin embargo, al revisar la grabación se llevó la sorpresa de que su celular había captado algo más.

“Anoche me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final). Pero hoy un amigo me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa”, dice la publicación.

Esta imagen se viralizó rápidamente ya que varios usuarios relacionaron la forma del cielo con la silueta del 10 argentino, Diego Maradona, quien, además, supuestamente, posa de la misma manera que en una fotografía también difundida en redes.

Son muchos los comentarios que han surgido alrededor de esta imagen la cual ha sido catalogada por algunos como un “homenaje del cielo a Maradona”, mientras que otros más escépticos cuestionan si se trataría de un montaje.

Aún no se ha confirmado si en efecto el cielo coincidió con la silueta del ídolo del fútbol argentino o si el video fue alterado para generar la polémica; sin embargo, ha logrado estar en boca de cientos de usuarios que reviven la memoria de Diego Maradona.