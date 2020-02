La increíble amarilla mostrada a Neymar por una 'bicicleta'

Fiel a su estilo, Neymar se divirtió con la pelota en el partido entre PSG y Montpellier en el que los parisinos se impusieron a sus rivales por un contundente 5-0. Sin embargo, hubo una acción que llamó la atención y que tiene al árbitro del partido, Jerome Brisard, quien decidió amonestarlo luego de una acción en la que el brasilero tiró una bicicleta cuando se encontraba rodeado por dos rivales y sin muchas posibilidades de salir con el balón en su control.

La decisión del juez del partido, antes de la amonestación, fue recriminar al futbolista, quien muchas veces ha sido considerado 'retador' al momento de realizar estos lujos, pero es bien conocido que está acostumbrado a hacerlo, teniendo en cuenta que, además, ha recibido fuertes golpes por este motivo. Sin embargo, la recriminación no cayó nada bien al brasilero y en medio de un cruce de palabras este vio la amarilla.

Finalizado el encuentro, la figura brasilera se cruzó con el árbitro de camino a los vestuarios y le dijo de manera vehemente: “¿Yo juego fútbol y me saca amarilla?", el árbitro, respondiendo de manera un poco despectiva, le pidió que hablara en francés antes de ingresar al vestuario, con el resto del grupo, Neymar se despidió con un: "jódete".

Hasta el momento, el árbitro no se ha referido a lo ocurrido, sin embargo, no se entiende muy bien si la decisión de amonestar al jugador estuvo más relacionado con el lujo que intentó hacer el brasilero, considerándolo un irrespeto a sus rivales o si se debió a la discusión posterior, lo cierto es que si la 'bicicleta' tuvo que ver, la situación podría ser investigada pues la misma hace parte del fútbol y no tendría por qué ser sancionada.

Por su parte, Neymar dejó un mensaje para el juez y para todos a través de su cuenta de Instagram: "Yo solo juego fútbol".

Así fue la jugada ocurrida: