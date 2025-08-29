Actualizado:
La injusticia de Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia
Colombia enfrentará a Bolivia y a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria.
Néstor Lorenzo sorprendió este viernes 29 de agosto al dar a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
En el listado de 26 jugadores citados causó sorpresa la presencia de Dayro Mauricio Moreno, delantero de Once Caldas que a sus 39 años regresa al equipo nacional.
La injusticia de Néstor Lorenzo en la convocatoria
A pesar de que la presencia de Moreno causó muchos comentarios a favor, algunos aficionados han manifestado su descontento y hasta calificado como injusticia la presencia de un jugador.
Se trata del extremo Kevin Steven Serna, que se ha consolidado como extremo titular en Fluminense de Brasil.
Serna, con Renato Portaluppi como director técnico, se ha afianzado en el equipo de Ríos Janeiro al haber disputado 16 partidos y anotado tres goles en el Brasileirao.
Adicionalmente, en Copa de Brasil ha tenido participación en siete ocasiones con una celebración y en Copa Sudamericana cuenta con ocho juegos y tres tantos.
Selección Colombia: listado de convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela
Arqueros:
David Ospina (Atlético Nacional)
Camilo Vargas (Atlas)
Kevin Mier (Cruz Azul)
Defensas:
Andrés Román (Atlético Nacional)
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
Dávinson Sánchez (Galatasaray)
Déiver Machado (Lens)
Jhon Lucumó (Bologna)
Santiago Arias (Bahía)
Yerson Mosquera (Wolves)
Johan Mojica (Mallorca)
Yerry Mina (Cagliari)
Mediocampistas:
Jefferson Lerma (Crystal Palace)
James Rodríguez (Club León)
Jaminton Campaz (Rosario Central)
Jhon Arias (Wolves)
Jorge Carrascal (Flamengo)
Juan Camilo Portilla (Talleres)
Juan Fernando Quintero (River Plate)
Kevin Castaño (River Plate)
Richard Ríos (Benfica)
Delanteros:
Luis Díaz (Bayern Múnich)
Luis Suárez (Sporting Lisboa)
Jhon Córdoba (Krasnodar)
Marino Hinestroza (Atlético Nacional)
Dayro Moreno (Once Caldas)
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
