La injusticia de Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia

La injusticia de Néstor Lorenzo en la convocatoria

A pesar de que la presencia de Moreno causó muchos comentarios a favor, algunos aficionados han manifestado su descontento y hasta calificado como injusticia la presencia de un jugador.

Se trata del extremo Kevin Steven Serna, que se ha consolidado como extremo titular en Fluminense de Brasil.

Serna, con Renato Portaluppi como director técnico, se ha afianzado en el equipo de Ríos Janeiro al haber disputado 16 partidos y anotado tres goles en el Brasileirao.

Adicionalmente, en Copa de Brasil ha tenido participación en siete ocasiones con una celebración y en Copa Sudamericana cuenta con ocho juegos y tres tantos.