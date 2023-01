La insólita razón por la que Leo Castro sería baja en Libertadores con Millonarios

Leonardo Castro fue uno de los fichajes de lujo que presentó Millonarios para la temporada del 2023, año en el que tendrán el reto de la Copa Libertadores tras haber ganado la última Copa Betplay que le dio un cupo a la fase preliminar del torneo continental.

Vea también: Millonarios vs River Plate EN VIVO: hora y canal para ver el partido este sábado

Este atacante de 30 años llegó al equipo tras haber quedado como goleador de la Liga Betplay 2022-2 y haberse coronado campeón con Deportivo Pereira, equipo que ganó su primera estrella en toda la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

Aunque es una de las contrataciones más llamativas que hizo Millonarios para esta temporada, se pudo conocer que hay un hecho que impidió al jugador viajar a vivir la pretemporada con el equipo en Estados Unidos, misma razón que también podría impedirle salir del país para disputar los partidos de Libertadores en condición de visitante.

Según informó el periodista Marino Sánchez, "No puede salir del país... Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex".

Le puede interesar: Gamero analiza el reemplazo de Andrés Gómez en Millonarios: hay tres candidatos

Aunque sobre esa situación no se ha pronunciado oficialmente el equipo 'Embajador', se sabe que las cosas se podrían complicar por más que el mismo Gamero intentó calmar las aguas en su momento a través de una entrevista dada a Los Millonarios: "Sí podrá viajar a partidos internacionales. A fin de cuentas, tuvo su inconveniente familiar... tiene todo el respaldo. Pensamos que él, Uribe, Arias, todos estarán en esa primera fase de la Copa Libertadores".

Por ahora, solo queda esperar si Castro y el equipo podrán solucionar sus inconvenientes legales y así contar con uno de los mejores jugadores del momento dentro de la nómina titular.