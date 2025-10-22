La joya de la Selección Colombia que llegará a la Premier: tiene solo 15 años

El fútbol colombiano sigue exportando talento a Europa, y esta vez el protagonista es Héctor Vergara, un joven de apenas 15 años nacido en Sincelejos, que se perfila como una de las futuras promesas del Fútbol Profesional Colombiano.

El habilidoso jugador, que puede desempeñarse como extremo, mediocampista o delantero, fue fichado por el Brentford de Inglaterra, club que apostó por su proyección y lo sumará a sus fuerzas básicas con miras a un proceso de formación a largo plazo.

Vergara llamó la atención desde temprana edad por su capacidad técnica y olfato goleador. En su paso por las divisiones inferiores de Millonarios, el atacante firmó cifras impresionantes: 60 goles en 51 partidos, un registro que despertó el interés de varios equipos nacionales y extranjeros.

Posteriormente, el jugador pasó por La Equidad, donde continuó su desarrollo hasta concretar el salto al fútbol europeo, un paso que representa un sueño cumplido tanto para él como para su entorno.

El Brentford, conocido por su modelo de reclutamiento analítico y su enfoque en el desarrollo juvenil, ha encontrado en Vergara un perfil ideal para potenciar. La institución inglesa, que ha consolidado un proyecto sólido en la Premier League, busca formar talentos con proyección internacional, y el colombiano encaja perfectamente en esa filosofía.

Su llegada a Inglaterra marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que el objetivo principal será adaptarse al ritmo y exigencia del fútbol británico mientras continúa puliendo su talento.

El joven sincelejano no es ajeno al radar de las selecciones juveniles. Ya hace parte de la Selección Colombia Sub-15, donde ha mostrado personalidad y desequilibrio en el frente de ataque. Su fichaje por el Brentford podría fortalecer su proceso de crecimiento y abrirle las puertas a futuras convocatorias en categorías mayores.

La Federación Colombiana de Fútbol ha destacado la importancia de casos como el de Vergara para internacionalizar el talento nacional desde edades tempranas, siguiendo ejemplos recientes como los de Ian Poveda o Alexei Rojas, quienes también se formaron en Inglaterra y han mantenido vínculos con el combinado cafetero.

Más allá de los números, lo que diferencia a Héctor Vergara es su madurez táctica y su capacidad para leer el juego, cualidades poco comunes en futbolistas de su edad. Su versatilidad le permite actuar por ambas bandas, caer al centro o cumplir funciones de enganche, lo que lo convierte en un recurso valioso para cualquier esquema ofensivo.

En Brentford, los entrenadores visualizan a Héctor Vergara como un proyecto de mediano plazo con potencial para llegar al primer equipo si mantiene su disciplina y progresión. Con su paso al elenco inglés, el joven atacante dará el primer gran salto de una carrera que promete ser tan prometedora como su talento.