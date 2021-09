La Juventus reveló los detalles sobre la salida de Cristiano

El director deportivo de la Juventus, Federico Cherubini, afirmó que Cristiano Ronaldo "fue muy directo al expresar su voluntad y algunas decisiones no son negociables", en referencia al deseo del portugués de salir del club italiano, en una entrevista que publica este viernes 'Tuttosport'.



La noticia fue inesperada para el club turinés, que la semana anterior tenía "señales claras sobre su permanencia", pero una vez conoció los deseos de Ronaldo lo dejó ir. "El club es más importante que nada y siempre estará más allá de los jugadores. Así que era justo enfocarnos en el futuro y no retener a Cristiano", destacó.

Le puede interesar: Selección Colombia: aciertos, dudas y balance de la triple fecha de Eliminatoria



"La elección a la que nos enfrentamos no era: '¿Cómo lo reemplazamos?', era: 'Sale Ronaldo, pensemos en anticipar una parte del futuro", reflexionó Cherubini, que recordó que el contrato de Cristiano vencía al final de esta temporada y que sencillamente se han acortado los tiempos.



De todas maneras, el dirigente bianconero reconoció no querer ser "hipócrita" y admitió que "gestionar el asunto Ronaldo el 28 de agosto no fue agradable, si hubiera pasado un mes antes habría sido mejor para todos".



El delantero italiano Moise Kean llegó cedido a la Juventus tras la marcha de Cristiano, aunque Cherubini argumentó que el club no ha sustituido "a Cristiano por Kean, porque no es jugador sustituible y no hay nadie en el mercado que se pueda comparar con él".

Vea también: Eliminatoria Sudamericana: Colombia ganó y respira en la tabla de posiciones



"Tres días antes del final del mercado, el riesgo era que un jugador como Kean no estuviera disponible. Nos acusan de no estar listos para reemplazar a Cristiano, pero hay momentos que no podemos controlar. No todos los jugadores esperan hasta el 31 de agosto para saber si Ronaldo se va o se queda", explicó.



Cherubini defendió que la Juventus hizo "una operación en línea con la dirección" que el club iba a tomar "de todos modos".



Cristiano Ronaldo abandonó el Juventus tras tres temporadas en las que anotó un total de 101 goles en 134 partidos y se alzó con dos títulos de liga italiana, una Copa Italia y dos Supercopas italianas.