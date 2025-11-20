Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 13:59
La Juventus sonríe: Juan David Cabal cada vez más cerca del regreso
El colombiano regresó hace poco de una lesión de rodilla y al poco tiempo sufrió un desgarro.
Desde Italia llega una buena noticia para Colombia, después de más de 50 días por fuera y con un cambio de entrenador de por medio Juan David Cabal se pone por primera vez a disposición de Luciano Spalletti. El defensor no había podido entrenar por una lesión en el flexor del muslo que sufrió cuando su equipo jugó contra el Villarreal en Champions.
6 meses para hacerse un lugar en la lista del Mundial
El defensor es uno de los jugadores más útiles que podría convocar Néstor Lorenzo para la copa del Mundo del próximo año, en un torneo tan corto tener jugadores polivalentes los hace grandes candidatos a ir y teniendo en cuenta que Cabal puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo desempeñando las dos funciones con total normalidad, si recupera la forma podría tranquilamente colarse en la lista final.
Según informó Tutto Mercato esta mañana, después de varias semanas trabajando apartado bajo el seguimiento del cuerpo médico el colombiano por fin pudo hacer su primer entrenamiento con Luciano Spalletti, recordemos que mientras estuvo lesionado hubo cambio de cuerpo técnico por los malos resultados de Igor Tudor al mando de la Vecchia Signora.
El regreso de Juan David se da en el momento justo, el central-lateral colombiano vuelve con tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel y colarse en la convocatoria, esperemos que el nuevo entrenador confíe en él tanto como lo hacía el anterior y logre hacerse un hueco en el once titular.
Un fichaje también para Colombia
Si se piensa en ambiente selección, Cabal puede ser el "fichaje" necesario para el equipo, con una dupla central titular ya establecida con Lucumí y Davinson sería un gran reemplazo, sobre todo pensando que es zurdo, además Johan Mojica parece haberse quedado con el puesto de lateral izquierdo pero no termina de dar toda la seguridad y sus reemplazos no han aprovechado sus oportunidades por lo que el jugador de la Juve también podría ser muy útil por esa zona.
Fuente
Antena 2