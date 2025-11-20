La Juventus sonríe: Juan David Cabal cada vez más cerca del regreso

6 meses para hacerse un lugar en la lista del Mundial

El defensor es uno de los jugadores más útiles que podría convocar Néstor Lorenzo para la copa del Mundo del próximo año, en un torneo tan corto tener jugadores polivalentes los hace grandes candidatos a ir y teniendo en cuenta que Cabal puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo desempeñando las dos funciones con total normalidad, si recupera la forma podría tranquilamente colarse en la lista final.

Según informó Tutto Mercato esta mañana, después de varias semanas trabajando apartado bajo el seguimiento del cuerpo médico el colombiano por fin pudo hacer su primer entrenamiento con Luciano Spalletti, recordemos que mientras estuvo lesionado hubo cambio de cuerpo técnico por los malos resultados de Igor Tudor al mando de la Vecchia Signora.

El regreso de Juan David se da en el momento justo, el central-lateral colombiano vuelve con tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel y colarse en la convocatoria, esperemos que el nuevo entrenador confíe en él tanto como lo hacía el anterior y logre hacerse un hueco en el once titular.