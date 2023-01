La lección de madurez de Ospina que Lloris no entendió con sus quejas a Dibu Martínez

'Dibu' Martínez sigue siendo uno de los personajes más polémicos del fútbol internacional. El arquero de la Selección Argentina despertó todo tipo de reacciones por su actuación en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Francia

Vea también: "Copia barata": destruyen al arquero del Chelsea por querer parecerse a 'Dibu'

Los bailes y palabras del arquero surgido en Independiente no le gustaron a gran parte de los jugadores del onceno ´galo'. Su rival de aquella noche en el arco contrario, Hugo Lloris mencionó su rechazo por las actitudes del albiceleste.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugando en la portería, desestabilizando al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco", dijo el francés en diálogo con 'L'Equipe'.

Sin embargo, contrario a lo que dijo el guardameta europeo, en su momento David Ospina dio una lección de humildad tras lo ocurrido en la pasada Copa América 2021. El arquero colombiano habló en su momento sobre 'el show' del 'Dibu' en aquel compromiso.

“Son cosas que pasan en los partidos. Al Dibu lo conozco hace mucho y sé que es una buena persona. Son solo circunstancias del juego”, dijo el arquero cafetero.

Sin embargo, esta reacción también tiene que ver con la amistad que existe entre ambos arqueros. Juntos estuvieron como compañeros de equipo durante una etapa en el Arsenal.

Le puede interesar: [Video] ¿Te creíste Dibu Martínez? La fallida intimidación de Kepa a Julián Álvarez

Pra muchos el 'Dibu' no puede ser su favorito, pero cuando se trata de efectividad y saber desconcentrar al rival, es uno de los mejores en esta faceta del juego