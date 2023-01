La leyenda del fútbol mundial que buscaría a Santos Borré como refuerzo de su club

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores colombianos que busca cambiar de equipo en el actual mercado de fichajes. El delantero del Frankfurt no parece tener lugar en el conjunto alemán y quiere encontrar un cuadro donde pueda sumar minutos.

Aunque desde Alemania hablan de que 'las águilas' no quieren ceder al cafetero, parece que en los últimos días del periodo de transferencias, las opciones podrían cambiar.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”, expresó Markus Krösche, director deportivo del club, en diálogo con Frankfurter Rundschau.

El nuevo club que estaría interesado en el colombiano, sería el Real Valladolid de España, equipo de primera división que preside Ronaldo Nazario. El interés sería tener al cafetero en condición de préstamo.

La información fue revelada por el 'Diario As', "Borré estaría en conversaciones con el cuadro ibérico, y llegaría en condición de préstamo por un valor de 700 mil euros. La posibilidad de tener al exdelantero del Deportivo Cali y River suena bastante fuerte en el conjunto de Pucela".

Por ahora, no está confirmado si el acuerdo podrá cerrarse. Borré también genera interés en River Plate, que buscaría su posible regreso, y en los Pumas de México, que le harían una importante oferta económica al Frankfurt.