Mié, 29/10/2025 - 08:47
La Liga Betplay sin nada definido: solo habría un clasificado a cuadrangulares
La Liga Betplay entra en su etapa de definición con dos jornadas y pocos puntos por sumar.
La Liga Betplay se encuentra en su etapa de definición para resolver el grupo de los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre. Aunque a mitad del campeonato parecía que la pelea por la clasificación solo iba a ser entre casi la mitad de los equipos, las últimas fechas sacudieron todo.
Ante el crecimiento de equipos como América de Cali, Águilas Doradas o Llaneros, la disputa por un cupo en las semifinales tomó un nuevo rumbo. Hasta el final de la jornada 17, había ocho equipos disputando dos plazas. Sin embargo, el detalle matemático reveló que de los supuestos seis clasificados solo uno estaba asegurado en su totalidad.
Después de revisar el detalle de la tabla y tras los partidos del día martes, donde Águilas Doradas venció por la mínima a Envigado y Alianza hizo lo propio en su visita al Deportivo Cali, una situación no pasó desapercibida. Los equipos que suman 31 puntos aún no están clasificados.
La situación se debe a la matemática que acude a que Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza suman 31 unidades, pero tienen otras nueve en juego y de perderlos todos podrían quedar afuera. La alternativa ocurre porque América, Once Caldas, Santa Fe y Llaneros podrían alcanzar una cifra de 32 o 31 puntos y dejar por fuera a alguno de los equipos de la parte alta de la tabla.
Aunque el hecho parece poco probable, los dos elencos paisas y el conjunto de los 'amix' y los tiburones necesitan sumar por lo menos un empate en sus tres juegos restantes para asegurar su tiquete. Con esto, en un puntaje de 32, los cuatro elencos de la parte alta de la tabla se harían inalcanzables.
Con esto, la expectativa crece para las últimas fechas. Serían un total de once clubes peleando un lugar entrar en una de las siete plazas: Nacional, Junior, Medellín, Fortaleza, Tolima, Águilas Doradas, Llaneros, Alianza, América, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios serían los contendientes por esos lugares.
En el papel las posibilidades siguen abiertas, pero el calendario podrá las cosas en equilibrio por los duelos directos. Millonarios tendrá un cruce directo ante Nacional, Junior recibirá a Santa Fe, Tolima jugará ante Águilas Doradas, entre otros. Habrá varios duelos que marcarán eliminaciones o la continuidad del sueño por llegar a semifinales para los clubes.
Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del martes. pic.twitter.com/GtDU2kBHcZ— José Orlando Ascencio (@josasc) October 29, 2025
Por ahora, habrá que esperar como termina la fecha 17 para resolver la eliminación de otros equipos. Tras la caída de Deportivo Cali, la jornada de este miércoles en el FPC podría sumar dos o tres eliminados con los juegos que se diputarán en el Metropolitano de Barranquilla y en El Campín de Bogotá.
Otro de los problemas de última hora para las fechas finales es la programación del partido entre Boyacá Chicó y América. La Dimayor confirmó que la Alcaldía de Bogotá no autorizó la realización del juego que no se pudo llevar a cabo en Tunja por temas logísticos. Ahora el partido podría quedar aplazado hasta unos días antes del arranque de la fecha 19.
