La Liga Betplay sin nada definido: solo habría un clasificado a cuadrangulares

Después de revisar el detalle de la tabla y tras los partidos del día martes, donde Águilas Doradas venció por la mínima a Envigado y Alianza hizo lo propio en su visita al Deportivo Cali, una situación no pasó desapercibida. Los equipos que suman 31 puntos aún no están clasificados.

La situación se debe a la matemática que acude a que Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza suman 31 unidades, pero tienen otras nueve en juego y de perderlos todos podrían quedar afuera. La alternativa ocurre porque América, Once Caldas, Santa Fe y Llaneros podrían alcanzar una cifra de 32 o 31 puntos y dejar por fuera a alguno de los equipos de la parte alta de la tabla.

Aunque el hecho parece poco probable, los dos elencos paisas y el conjunto de los 'amix' y los tiburones necesitan sumar por lo menos un empate en sus tres juegos restantes para asegurar su tiquete. Con esto, en un puntaje de 32, los cuatro elencos de la parte alta de la tabla se harían inalcanzables.

Con esto, la expectativa crece para las últimas fechas. Serían un total de once clubes peleando un lugar entrar en una de las siete plazas: Nacional, Junior, Medellín, Fortaleza, Tolima, Águilas Doradas, Llaneros, Alianza, América, Santa Fe, Once Caldas y Millonarios serían los contendientes por esos lugares.

En el papel las posibilidades siguen abiertas, pero el calendario podrá las cosas en equilibrio por los duelos directos. Millonarios tendrá un cruce directo ante Nacional, Junior recibirá a Santa Fe, Tolima jugará ante Águilas Doradas, entre otros. Habrá varios duelos que marcarán eliminaciones o la continuidad del sueño por llegar a semifinales para los clubes.