La Liga Femenina en Colombia no tiene fecha de inicio

La Dimayor sigue sin confirmar cuando será el inicio de la Liga profesional femenina en Colombia. El presidente de esta institución, Jorge Enrique Vélez, aseguró que el torneo deberá comenzar este semestre por la Copa Libertadores de la categoría. La incertidumbre continúa en días en que la FIFA hace su visita ante la solicitud de organizar el Mundial Femenino de fútbol para 2023.

El principal problema que plantea la Dimayor es que sigue sin haber una empresa que pueda patrocinar económicamente el torneo que estaría costando 6 mil millones de pesos con un calendario que no supere los seis meses.

"De verdad les digo como 'paisa' y como vendedor que soy que he 'boleado' maletín en muchas empresas buscando el aliado para el fútbol femenino, de verdad ya es el momento pero cuando fue la fiesta todo el mundo dijo que apoyaba el fútbol femenino, pero nos dejaron solos en el guayabo", dijo el directivo.

Con relación al anuncio que hizo el Ministerio del Deporte sobre una ayuda económica de 1.400 millones de pesos, Jorge Enrique Vélez aseguró que el dinero no ha llegado y que espera concretar la propuesta del fútbol universitario para darle continuidad a las mujeres futbolistas.

"El dinero son 700 del año pasado y 700 de este, también le dije al Ministro por qué no montábamos el fútbol universitario, no solamente es el profesional, el femenino debe ser un fútbol integral. Él se comprometió para tener un campeonato de todo el año; hoy no tengo patrocinador", explicó Vélez

"Invito al Ministro para que trabajemos muy duro en la liga universitaria. Qué bueno que el equipo profesional sea adherido por una universidad; esto no solamente es pagar dinero eso es también para que puedan estudiar, para que tengan becas, si tenemos unión entre fútbol universitario y fútbol profesional, tenemos fútbol femenino mucho tiempo", dijo el directivo de la Dimayor.

Ante tanta incertidumbre, el presidente de la Dimayor solo pudo confirmar que el torneo deberá comenzar este semestre ya que el mes de octubre será la disputa de la Copa Libertadores femenina y ahí ya se deberá tener a los clubes representantes.

"¿Qué si va a ver liga femenina? Sí va haber Liga Femenina obviamente y empezará este semestre. Ya hoy estamos mandándole la solicitud a los equipos para ver quién va a participar; los que están en copas internacionales deben tener equipo femenino como obligación", explicó el directivo.

Colombia espera en los próximos días un anuncio con relación al inicio del torneo. Además porque hasta el próximo 1 de febrero estarán los delegados de la FIFA haciendo un análisis de la candidatura presentada en el mes de diciembre para el Mundial Femenino de 2023.