En el Mundial de México 86, Diego Armando Maradona fue noticia tras la famosa jugada de ‘la mano de Dios’ en donde el ’10’ argentino, a través de una acción que será imborrable en el mundo del fútbol logró engañar al central para adelantar en el marcador a la Selección Argentina frente a los ingleses.

Luego de superar a Inglaterra, gracias al legendario Diego Maradona, Argentina logró avanzar para conseguir el campeonato del mundo el cual ganó 3-2 frente a la Alemania Federal. Hay que recordar que el ‘pelusa’ fue uno de los artífices de esa copa.

Le puede interesar: luto en el mundo del fútbol: murió Diego Maradona

Luego de 34 años Maradona concedió una entrevista para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en donde narró cómo nació la jugada más polémica y recordada en el deporte rey.



“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los que estaban en la defensa eran grandotes. Valdano no me da el pase a mí, es Sansom. Lo que hace Sansom es jugar para atrás”, agregó Diego.

No obstante, ‘Pelusa’ manifestó en medio de la entrevista que: “alcanzo a ver que la pelota iba para arriba y en cuestiones de segundo pienso que no alcanzaría a cabecearla, por ello se me ocurrió meter la mano y la cabeza”; sin embargo, Maradona recuerda que cuando cae a la gramilla no entendía dónde estaba la ‘pecosa’.

Vea también: “Barrilete cósmico, el genio del fútbol mundial”: así fue el gol del siglo de Diego Maradona



“¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrázame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, déjate de hinchar las pelotas", comenta Diego Maradona sobre lo que le dijo a sus compañeros tras el gol.