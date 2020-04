La 'mea culpa' de Juan Pablo Pino: detalles y errores de su indisciplina

Juan Pablo Pino es uno de los futbolistas más talentosos en Colombia en la década pasada. Tuvo un gran trasegar en Independiente Medellín y dio el salto al balompié internacional vistiendo la camiseta de Galatasaray y participó del fútbol francés. Ahora está sin equipo e hizo un ‘mea culpa’ mientras encuentra otra oportunidad

Llega un momento en el fútbol que todos los equipos te quieren y ahora que en otros momentos de mi carrera toqué algunas puertas, ninguno me quiso, no por lo futbolístico si no por el tema de mi comportamiento. Tuve dos temporadas en Indonesia (hasta 2018), iba a volver allá, pero por esto del coronavirus decidí no volver. Mientras tanto sigo entrenando y esperando una oportunidad, creo que estoy para tres años más (33 de edad) y espero que cuando se reactiven las ligas me llegue una oportunidad”, expresó en diálogo con Win Sports.

Lea también: En cuarentena, Miguel Russo contó su sueño de llegar a la Selección Argentina

Luego se confesó sobre su arrepentimiento de desaprovechar momentos importantes de su carrera: “Los jugadores en Europa hacen exactamente lo mismo en vacaciones que nosotros: viajar, salir, rumbear… Los excesos que tuve fueron principalmente en competencia, sí los cometí y no los niego. A veces llegaba tarde, llegaba cuando había injerido licor el día anterior o me había acostado tarde… Uno tiene que ser diez puntos, acostarse temprano, la rumba nunca se va a acabar; hay que dedicarle el tiempo máximo a su profesión”.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión: “Hay amigos buenos y malos, uno debe ser inteligente y debe saber seleccionar a quienes te aprecian como persona. Había muchos que me llamaban un jueves y me decían ‘vamos a la discoteca que hay una rumba de salsa, tú no tienes problema porque igual el domingo era la figura en la cancha’ y eso era lo que yo hacía mal porque con el pasar del tiempo va costando más… Después que pasa la fama, muchos se van apartando. Otros aún me llaman y me dan el ánimo para que siga jugando; uno ahí sabe quién fue amigo de corazón y quién no”.

De interés: Hugo Rodallega no se guardó nada: duras críticas para José Pékerman

Y cerró hablando de un sueño que se frustró en su carrera: “Pude dar más en la Selección Colombia, me da nostalgia ver jugadores triunfando que empezaron conmigo, pude ser el 10 de la selección”.