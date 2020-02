La policía de Escocia investiga hechos racistas contra Alfredo Morelos

Tras un comunicado expedido por Kilmarnock, rival de Rangers el pasado miércoles 12 de febrero, en el que el club afirmaba que habían ocurrido hechos racistas contra el delantero colombiano Alfredo Morelos, la Policía de Escocia se vinculó a la investigación y se encuentra realizand las tareas respectivas para encontrar lo ocurrido durante el partido en el 'Rugby Park', nombre del estadio del club en cuestión.

"El club es consciente de unos hechos de racismo contra Alfredo Morelos, los cuales están siendo investigados a profundidad y que pretenden ser resueltos de manera rápida. Kilmarnock Club de Fútbol condena por completo cualquier forma de racismo y cualquier persna que se vea involucrada en este hecho será inmediatamente sancionada y vetada del 'Rugby Park. Si alguien tiene información al respecto, les pedimos su colaboración para avanzar en este caso', afirma el comunicado de la institución escocesa.

Correspondiendo a este hecho, Rangers también profirió un comunicado refiriéndose al respecto en el que asegura que no comparte ningún tipo de comportamiento abusivo y en el que deja todo en manos de la policía escocesa: "Como todos saben, Rangers está en contra de todas las formas de comportamiento abusivo, pero creemos que la policía se está haciendo caso de esta situació y por eso consideramos que no es pertinente hablar más del tema".

Para concluir el asunto, el entrenador de Kilmarnock se refirió al tema y aseguró que el fútbol no necesita a este tipo de personas: "Mi mensaje es que un equipo de fútbol no necesita a alguien con este tipo de pensamientos. Que se mantengan alejados. No queremos a nadie con esta mentalidad cerca de este club".