La Premier League define su futuro: tres importantes cambios

DEMANDAS Y AMENAZAS

Pese a que una actualización del actual 'fair play' financiero es necesaria para el crecimiento de la liga, varios entes relacionados con la Premier han alzado ya la voz para amenazar con demandas si estas medidas se llevan a cabo de forma unilateral.

El sindicato de jugadores (PFA, por sus siglas en inglés) confirmó que llevará la propuesta a los tribunales si la Premier no toma en consideración la opinión de los jugadores a la hora de limitar lo que potencialmente pueden ingresar.

"Tenemos una tendencia en el fútbol de pesar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida", dijo Maheta Molango, presidente de la PFA.

"La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a las sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral. Esto necesita ser negociado con la gente correcta y hay ciertos mecanismos que tienen que ser respetados", añadió.

Además, tres de las agencias más importantes del Reino Unido, CAA Base, Stellar y Wasserman, escribieron esta semana al departamento legal de la Premier para dejar claro que no han sido consultados sobre estas propuestas.

Según lo expuesto por los abogados, la implementación de esta nueva regulación iría en contra de la ley de libre competencia en el Reino Unido y que sería un "abuso de la posición de poder de la liga", además de "artificialmente limitar la capacidad de gasto" de los clubes y de ser una "restricción ilegal del comercio".

De no retirar las propuestas, estas tres agencias recurrirán a los tribunales.

Para que dichas medidas puedan salir adelante es necesaria la aprobación por parte de catorce de los veinte clubes que componen la liga. Se espera que clubes como el Arsenal, el Manchester United y el Manchester City voten en contra, mientras que, según The Athletic, Liverpool, Aston Villa, Everton, Sunderland y Burnley están a favor de estas iniciativas.