La primera mala noticia que recibiría Linda en 2024: sufre el Real Madrid

Linda Caicedo es una de las jugadoras más importantes actualmente en el mundo y aunque está lesionada, sigue siendo destacada y quedó en las finalistas al premio The Best, pero parece que no todo son buenas noticias.

Bien, pues según se pudo conocer, la cafetera podría recibir una mala noticia a inicios de 2024 y tiene que ver directamente con el Real Madrid, un equipo que a nivel deportivo no está pasando por su mejor momento, al menos en Champions League.

Dicha noticia de la que hablamos es que hay posibilidades de que el equipo 'merengue' se quede por fuera en esta fase de grupos, pues sumó otra derrota este jueves y va en la última casilla de la tabla.

Vea también: Real Madrid se complica sin Linda: perdió y está al borde del fracaso en la Champions Femenina

De los tres partidos disputados, el Real ha perdido dos y empatado uno, por lo que se aleja cada vez más de las posibilidades de ir a la siguiente ronda de este importante torneo internacional.

Es necesario resaltar que todavía hay nueve puntos en disputa, pero para clasificar también dependería directamente de sus rivales, los cuales han hecho un mejor trabajo.

Linda sufrió una lesión en el tobillo derecho y se presume que volverá hasta final de enero, por lo que en Champions no podrá hacer mucha presencia y su ausencia es un golpe fuerte para la plantilla.

Le puede interesar: Cuándo se conocerá la ganadora de The Best: Linda Caicedo es finalista

Así las cosas, solo queda ver si el Real Madrid salvará su presencia en Champions y podrá ganar los partidos que le quedan para ascender en la tabla de posiciones.

Champions League Femenina: así va la tabla de posiciones del grupo D

1. Hacken, 7 puntos

2. Chelsea, 5 puntos

3. París, 3 puntos

4. Real Madrid, 1 punto