La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue revelando diferentes anécdotas sobre el título conseguido por la Selección Argentina. Tras finalizar el máximo evento del fútbol mundial, algunos detalles de la intimidad del vestuario albiceleste han salido la luz en el último tiempo.

Una y las anécdotas poco conocidas hasta el momento era el sufrimiento que ha padecido Rodrigo de Paul, posterior al partido contra Australia válido por los octavos de final.

Allí, el jugador del Atlético de Madrid sufrió una molestia que, según como pintaba, lo hacía perderse el duelo de cuartos ante Países Bajos. Sin embargo, el mediocampista narró una particular situación qué ocurrió en aquel momento.

Con todo en contra y la constante pregunta de los médicos para saber si estaba bien, De Paul decidió acudir a Lionel Messi, su amigo y referente en el conjunto sudamericano. Así lo narró el futbolista en una entrevista:

"Me preguntan y digo ‘bien’. En general sentía que me perdía lo que quedaba del Mundial, voy a la habitación de Messi y me dice ‘Rodri, no juegues boludo’”, inició contando el volante argentino.

Allí el jugador recibió una gran promesa de su amigo y capitán. Messi le dijo: “Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, no arriesgues, lo más probable es que quedes afuera”.

Para el ex Racing de Avellaneda ese momento quedó marcado en su memoria: “Que él me diga así... es fuerte. No quería llevarle la contra a Messi, no me lo dice del lado de capitán sino como hermano mayor”,

Finalmente, De Paul acabó jugando y siendo titular en las siguientes fases del torneo. El volante fue uno de los baluartes del equipo de Scaloni en el tramo definitivo.