La puerta podría seguir abierta: Otro jugador ecuatoriano tendría nacionalidad colombiana

Las especulaciones sobre las nacionalidades de los jugadores no paran de llegar. Mientras en Ecuador aseguran que los papeles de sus jugadores están en regla, diferentes versiones empiezan a surgir sobre algunos jugadores de su selección.

Ahora una nueva versión ha surgido sobre la nacionalidad de otro jugador. En esta oportunidad una declaración de Claudio Borghi para TNT Sports enciende la polémica sobre Alexander Domínguez, el arquero del Deportes Tolima.

Borghi afirmó que el jugador e había confesado que su verdadero origen era colombiano. Al parecer la situación ocurrió en 2016, cuando el entrenador argentino dirigía a Liga de Quito:

"A mí me pasó con Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano. Siendo yo el entrenador de Liga de Quito, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel, lo que me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo: 'Profe, yo soy colombiano'", dijo, el entrenador, el programa 'Todos Somos Técnicos'

Según el registro, el guardameta nació el 5 de junio de 1987 en Tachina, Ecuador en la frontera con Colombia. Sin embargo, el jugador fue sancionado por no tener la documentación de su nacionalidad al día en 2007, solo un año después de su debut en Liga de Quito.

La situación podría entrar en la investigación que adelanta la FIFA sobre el caso de Byron Castillo. Domínguez fue titular en los dos partidos ante Colombia, en dónde la selección solo sumo 1 de los 6 puntos posibles.

Por ahora, no hay ninguna voz oficial, pero la situación se suma a la lista de dudas sobre las dudas sobre la clasificación ecuatoriana.