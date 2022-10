La queja de Ureña con Tolima; promesas incumplidas tienen en el limbo su futuro

Rodrigo Ureña, el futbolista chileno que integra las filas del Deportes Tolima, llegó hace poco tiempo al fútbol colombiano y su primer aterrizaje fue el América de Cali, equipo en el que dio el salto a Ibagué y actualmente está en duda su futuro.

Vea también: Se complica la salud del ‘senador’ Camargo: “la idea es prolongarle unos días de vida”

Para una entrevista en Los Dueños del Balón de Antena 2 Cali, Ureña dio a conocer lo que realmente está pasando con su continuidad en el equipo y lo que ha sucedido desde su llegada a los 'Pijaos' que fue en este 2022.

"Para ser sincero, me han pedido hablar mucho sobre mi situación con el Tolima y voy a expresar mi verdad. Cuando yo llegué al equipo, ellos mismos estipularon una cláusula de compra dependiendo de mi rendimiento, de los partidos que jugaba y de cómo me iba" inició diciendo el chileno.

Después confesó que "durante mitad de año llegó una oferta formal de chile, de un equipo muy grande de allá, y obviamente yo lo consulté y me dijeron que sí harían uso de la cláusula de compra. Por eso yo rechacé la oferta que tenía del equipo chileno por seguir jugando en Tolima, teniendo en cuenta lo que me dijeron".

"Tiempo después, llegó una posible opción de salida en la que yo pedí un monto específico para poder concretar una salida al exterior y de una me dijeron que no, que mejor dicho fuera moviendo cómo llegar a los números para poder ver mi renovación y poder hacer uso de la compra del 80% de mi carta y yo les dije que sí, que se empezara una negociación" añadió.

Le puede interesar: El Murillo Toro cambiaría de nombre: ¿Cómo se llamaría ahora el estadio de Ibagué?

Y concluyó dando a entender que lo que le dijeron al final no se cumplió: "esta cláusula tenía caducidad hasta el 30 de septiembre y ellos me llamaron el 27 para juntarnos y me dijeron que la cláusula no la iban a hacer efectiva. Que solo me ofrecían contrato por un año más y por el mismo sueldo".

Con esas palabras, Ureña dejó en duda su futuro, más porque al parecer tiene un especial interés de ir al exterior, hecho que se veía truncado por la posible compra de su pase que finalmente no hará el Tolima.