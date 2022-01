La recomendación de Zlatan a Mbappé sobre dónde jugar la próxima temporada

El polémico jugador sueco, Zlatan Ibrahimovich, encendió nuevamente los medios de comunicación después de revelar en el diario L´Equipe de Francia que recomendó al futbolista francés Kylian Mbappé jugar en el Real Madrid de España.

En medio de la entrevista que pretendía promocionar su libro autobiográfico ‘Adrenalina’, el jugador confirmó que en su momento cuando el francés le preguntó qué hacer con su carrera profesional, el respondió que aceptaría jugar en el Real Madrid.

"Es verdad que un día me preguntó y yo le contesté: "En tu lugar me iría al Real Madrid. Yo tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, distintos países, con futbolistas diferentes y así fue como aprendí y me hice grande. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil. Salir fuera es una aventura", dijo el futbolista sueco.

El jugador, con pasado en el Barcelona, dijo también que si fuera directivo del PSG intentaría convencer al jugador para quedarse con los franceses algunas temporadas más teniendo en cuenta que todavía es muy joven.

“Sólo Kylian puede responder a esta pregunta. Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo me iría... pero si fuera el PSG trataría de retenerlo. El club quiere que siga, pero ¿él quiere quedarse?. Hay más equipos que lo siguen. Si puedes fichar a Mbappé y no quieres es que te has equivocado de trabajo", finalizó el futbolista.

En junio de 2022 finaliza el contrato actual entre Kylian Mbappé y París-Saint Germain y todavía no hay noticias sobre el futuro del deportista que es pretendido por varios clubes de las grandes ligas del mundo, entre ellos el Real Madrid.