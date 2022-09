“La relación entre Ney y Kylian es muy buena": El DT del PSG apaga la polémica

En los últimos días Kylian Mbappé y Neymar han sido centro de las noticias al ver que hay muchos indicios de que la relación entre estos dos jugadores ha cambiado para mal, un hecho que estaría fracturando el camerino del París Saint Germain.

Aunque los dos jugadores han dado declaraciones contrarias con respecto al tema, el entrenador Christophe Galtier salió a hablar sobre la situación actual con los futbolistas y con su equipo en general, un hecho que ocurrió en la conferencia de prensa previa al duelo ante Stade Brestois que e dará este sábado 10 de septiembre.

En el último partido de Champions se pudo ver como Neymar y Mbappé entraron nuevamente en varias discusiones, por eso el estratega del club parisino dijo que "la acción se desarrolla en dos etapas. Al inicio, a Kylian le cuesta dar el pase. Y el segundo momento en el que marca la diferencia en el área y no ve a Ney. Cuando ves las imágenes parece fácil pero en acción es más difícil".

"Hay dos segundos para tomar una decisión y Kylian está concentrado en el balón para rematar. Estoy convencido de que dará algunas asistencias a Ney. No he sentido ninguna tensión particular desde entonces" concluyó.

Por otro lado, fue enfático en que “la relación entre Ney y Kylian es muy buena y no hablo de ella. Están asociados en los ejercicios, a menudo juntos durante el calentamiento. Hubo una situación de partido. Lo hablé con Kylian ayer y creo que lo hablaron junto con Ney”.

Con estas declaraciones, el entrenador acabó con cualquier duda sobre la relación de los jugadores que hacen papeles muy destacados en cada uno de los partidos, los mismos en los que han podido llenarse buenos resultados.