La reunión de Pochettino que lo sitúa muy cerca de Manchester United

El técnico argentino Mauricio Pochettino dejó una muy buena imagen en Tottenham, club del que fue despedido a finales de 2019 y con el que alcanzó el subtitulo de Champions League, sin embargo, esto no fue suficiente para que la dirigencia de los 'Spurs' lo mantuviera en su cargo luego de un pobre inicio de temporada en la Premier League donde perdió varios encuentros y no consiguió mostrar el mismo nivel que alcanzó en la competencia europea.

Con base en ello, el nombre del argentino ha sonado en varios de los clubes grandes del fútbol europeo y aunque hasta el momento no tiene nada seguro, su presencia en el partido que disputaron Brentford y Leeds United, más allá de que se sabe que se debió a la presencia de Marcelo Bielsa en el banco de Leeds, llamó la atención pues no asistió en soledad, sino que lo hizo acompañado del nuevo encargado de relaciones públicas de Manchester United, Neil Ashton, hombre de confianza de Ed Woodward, máximo dirigente de los 'Diablos Rojos'.

Actualmente el técnico de Manchester United es el exjugador noruego, Ole Gunnar Solskjaer, sin embargo, los resultados de quien fuese uno de los grandes goleadores del equipo, no han sido tan favorables como los que logró cuando fue técnico interino y sus decisiones son constantemente cuestionadas por la prensa, pues el equipo ha mostrado una gran irregularidad a lo largo del año de competencia y no alcanzó a competir en Champions League durante esta temporada.

En ese sentido, Pochettino se presenta como una buena alternativa, pues sabe gestionar bien un plantel que no es tan amplio, tiene una idea clara de juego y supo manejarse bien en el mercado de pases pese a no poder contratar una gran cantidad de jugadores, pues el equipo londinense no quedó con muchas posibilidades de moverse en el mercado, luego de haber apostado todo para construir su nuevo estadio.