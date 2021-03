La 'Roca' Sánchez fue confirmado oficialmente por el Watford

El equipo británico Watford, de la segunda división del fútbol inglés, oficializó mediante sus redes sociales la contratación del volante mundialista, Carlos la ‘Roca’ Sánchez, quien a pesar de tener 35 años continuará en el fútbol europeo.

“Nos complace anunciar el fichaje de la experiencia colombiana, el internacional Carlos Sánchez. Bienvenido a la familia, Carlos”, fue lo publicado por el Watford.

