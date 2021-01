'La Roca' Sánchez respondió por qué no llegó a Nacional y contó que otro grande del FPC lo buscó

El volante colombiano de 34 años Carlos Alberto 'la roca' Sánchez Moreno ha sido sin duda unos de los jugadores más importantes en los últimos años en la Selección Colombia al haber sido determinante para conseguir la clasificación a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

A pesar de su destacado rendimiento en el combinado nacional, Sánchez no pudo consolidarse en algún club, ya que desde el 2010 vistió la camiseta de seis clubes en ligas de Francia, España, Italia e Inglaterra (Valenciennes, Elche, Aston Villa, Fiorentina, Espanyol y West Ham).

Hoy en día, 'la roca' es jugador libre después de haberse recuperado de una difícil lesión de ligamentos en sus últimos meses con West Ham, y aunque no jugó en el segundo semestre de 2020, aún tiene en mente continuar con su carrera deportiva y está a la espera por definir su nuevo equipo.

Sánchez aceptó en diálogo con Semana que tuvo acercamientos con Atlético Nacional para sumarse al proyecto del cuadro 'verdolaga' en este 2021 y también tuvo el llamado de otro club grande del fútbol colombiano.

"Con Nacional se logró una comunicación, pero por cosas de los clubes se tomaron otras decisiones. Igual hubo otro club importante de Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó, no se dieron las cosas. Yo tenía posibilidades, se los hice saber a todos, pero finalmente no se concretó nada", afirmó.

Por otro lado, el mediocampista contó que quiere jugar y actualmente tiene ofertas de equipos de Turquía, China y Arabia, pero está analizando las ofertas y no tiene el destino definido.

Finalmente, Carlos Sánchez afirmó que tiene el sueño de desempeñarse en algún club del fútbol colombiano y que está bien físicamente para competir.

"Espero en algún momento se dé, tengo esa asignatura pendiente, nunca jugué en Colombia y ojalá en un futuro cercano se pueda dar. Esto bien físicamente, me estoy entrenando", puntualizó.