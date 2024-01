La Roma presentó a su nuevo entrenador tras la salida de Mourinho

El italiano Daniele De Rossi, mítico exjugador del Roma, será el nuevo entrenador del combinado 'giallorosso' hasta final de la presente temporada después del despido del luso José Mourinho.



"Después de 18 años como futbolista del Roma, De Rossi volverá al rol de entrenador y debutará en nuestro banquillo en el partido de campeonato contra el Verona el sábado por la tarde en el Olimpico", comunicó el Roma en una nota oficial.



Una leyenda del Roma vuelve a casa. De Rossi, uno de los emblemas de la historia reciente del combinado italiano, heredero del brazalete de capitán de la leyenda italiana Francesco Totti, se hará cargo del banquillo de la 'Loba' tras el terremoto por la inesperada decisión de la directiva de despedir a Mourinho.

"Me gustaría agradecer a la familia Friedkin por haberme confiado la responsabilidad de la dirección técnica de la Roma: por mi parte no conozco otro camino que el de la aplicación, el sacrificio diario y la necesidad de dar todo lo que tengo dentro para afrontar Los desafíos que tenemos por delante esperan de aquí al final de la temporada", dijo, por su parte, De Rossi.



"La emoción de poder sentarme en nuestro banquillo es indescriptible, todo el mundo sabe lo que es el Roma para mí. No tenemos tiempo ni elección: ser competitivos, luchar por nuestros objetivos e intentar alcanzarlos son las únicas prioridades que mi cuerpo técnico y yo nos hemos dado", añadió el nuevo entrenador.



De Rossi se despidió de la que fue casa durante toda su carrera -18 temporadas, desde 2001- en el verano de 2019, después de ganar 2 Copa de Italia y una Supercopa de Italia, para jugar una última en Argentina vistiendo la camiseta del Boca Juniors, con el que conquistó la Superliga argentina.



Terminada esa temporada, De Rossi se interesó por los banquillos y pasó a formar parte en marzo de 2021 del cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana, con la que como jugador conquistó la Copa del Mundo en 2006 y el Europeo sub-21 y, como parte del 'staff', la reciente Eurocopa de 2021 en Wembley.



En octubre de 2022, el exjugador firmó como primer entrenador del SPAL en Serie B, la segunda categoría del fútbol italiano, pero fue destituido apenas 4 meses después por los malos resultados.



De Rossi cogió al SPAL decimocuarto en la tabla y dejó al combinado italiano antepenúltimo, en puestos de descenso directo, aunque a tan solo tres puntos del decimotercer clasificado.



Ni siquiera la llegada como refuerzo invernal del belga Radja Nainggolan, su excompañero en el conjunto romano que solo ha podido disputar dos partidos bajo las órdenes de De Rossi, pudieron acabar con la mala racha de un SPAL que sumó tres derrotas consecutivas y cuatro partidos seguidos sin ganar.

El técnico estuvo 17 encuentros al mando del SPAL entre Serie B y Copa Italia, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas.



A sus 40 años, la leyenda del Roma se hará cargo del equipo de sus amores sin experiencia en Serie A.



Eso sí, las dieciocho temporadas a sus espaldas como jugador romano le avalan: disputó 616 partidos en total, de los cuales 464 fueron en Serie A, 59 en Copa de Italia, 65 en Liga de Campeones y 34 en Liga Europa, colocándose como el segundo jugador con el más apariciones de la historia del Roma, justo por detrás de Francesco Totti.