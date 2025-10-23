Actualizado:
Colombia jugaría ante dos candidatos para ganar el Mundial en 2026
Colombia quiere hacer una preparación de alto nivel previa al Mundial 2026.
La Selección Colombia sigue buscando rivales de alto nivel de cara al Mundial 2026. Aunque su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas fue irregular, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra buscando subir su nivel de cara a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.
Pese a que los partidos frente a México y Canadá dejaron varias sensaciones positivas en la escuadra cafetera, el elenco tricolor quiere sumar retos de alto nivel en los partidos que quedan antes del Mundial. La idea de la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico es contar con duelos ante equipos europeos en las fechas FIFA de marzo y junio de 2026
Entre los amistosos ya encaminados, se destaca que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda en el mes de noviembre de 2025. Sin embargo, aunque tenía un duelo confirmado contra Nigeria, este fue cancelado por el calendario del cuadro africano y su remplazo podría ser Costa de Marfil o Egipto.
Para las ventanas internacionales de marzo y junio del siguiente año, la ‘tricolor’ quiere agendar dos nuevos encuentros de alto nivel. Inicialmente, se hablaba de que los rivales serían Italia y Bélgica, selecciones que también figuran en el radar del próximo Mundial. Sin embargo, ambas opciones fueron descartadas y el equipo de Lorenzo podría medirse a otros equipos top de Europa.
Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2, las conversaciones con la Federación Italiana avanzan para tener dos duelos ante elencos del viejo continente y los cuadro que más gustan entre las opciones serían Portugal y Croacia.
Ambos compromisos están siendo gestionados para disputarse en la fecha FIFA de marzo de 2026, aunque aún no se ha definido la sede. Se trataría de dos retos mayúsculos ante equipos con experiencia reciente en fases finales del Mundial, lo que permitirá medir el verdadero potencial del conjunto colombiano.
Vélez reveló que las condiciones para cerrar los acuerdos de cara al Mundial 2026 no son sencillos. Por ello, ninguno de los dos partidos ha sido confirmado por la Federación. Carlos Antonio informó que desde la FCF se apuntó que en los próximos días se anunciarán nuevos partidos de la tricolor antes de la Copa del Mundo.
