La Selección Colombia tendrá rival top para remplazar amistoso ante Nigeria

El motivo de la cancelación radica en que el combinado nigeriano deberá disputar el repechaje africano para asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, tras finalizar segundo en su grupo eliminatorio. Esta situación obliga a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a reestructurar su cronograma y buscar con urgencia un nuevo adversario que mantenga el nivel de exigencia que ofrecía el equipo africano.

La ausencia del duelo frente a Nigeria representa un contratiempo para Lorenzo, quien pretendía medir el rendimiento del plantel ante un oponente de características físicas y tácticas diferentes a las que suele enfrentar en Sudamérica. Dicho compromiso se perfilaba como una oportunidad ideal para evaluar variantes estratégicas, probar esquemas y afianzar el funcionamiento colectivo antes del reinicio de las Eliminatorias. Sin embargo, la dirigencia nacional ya trabaja en la búsqueda de un sustituto que mantenga el prestigio del partido perdido.

Entre las alternativas que analiza la FCF, una de las más atractivas es la Selección de Marruecos, cuadro que se ha consolidado como una potencia del fútbol africano y que dejó huella tras su brillante actuación en el Mundial de Catar 2022. Enfrentar al conjunto marroquí significaría para Colombia una prueba de alto calibre, no solo por su solidez defensiva y calidad individual, sino también por su estilo táctico, muy cercano al de las potencias europeas.

El posible enfrentamiento ante Marruecos traería beneficios claros para la tricolor. En primer lugar, permitiría mantener la planificación inicial de medirse con un rival del continente africano, garantizando un desafío físico y técnico similar al que ofrecía Nigeria.

Además, serviría como parámetro para evaluar el estado real del equipo frente a una selección candidata a ser protagonista en el Mundial 2026 El partido, más allá del resultado, sería una oportunidad para fortalecer la cohesión del grupo y afinar los automatismos que Lorenzo busca implantar.