La Selección Colombia Sub-20 dio a conocer los convocados para el microciclo

La Selección Colombia Sub20 se concentrará para empezar a preparar su preparación en lo que será el sudamericano que se jugará a finales de este 2021 en Venezuela.



El estratega de la ‘tricolor’ de juveniles, Arturo Reyes dio a conocer a los medios e interesados los jugadores con los que contará para hacer el microciclo en Barranquilla.



“El Director Técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-20, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de jugadores convocados para realizar un microciclo de trabajo en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla”, fue el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.



Asimismo, se dejó claro que “el equipo estará reunido del 3 al 13 de agosto continuando su preparación para el campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará en 2021 en Venezuela”, donde se espera que la selección nacional tenga una buena presentación, ya que en los torneos anteriores los resultados no han sido los esperados.



Estos serán los jugadores y cuerpo técnico que realizará el microciclo.



Jugadores



BRAYAN GIL HURTADO Alianza Petrolera

ANDRÉS JUAN ARROYO Deportivo Cali

GIAN CABEZAS RODRÍGUEZ Deportivo Cali

ALEJANDRO RODRÍGUEZ Deportivo Cali

JUAN JOSÉ TELLO PERLAZA Deportivo Cali

JÍMER ESTEBAN FORY MEJÍA Atlético Nacional

CRISTIAN CASTRO DEVENISH Atlético Nacional

JEIRYE STEVENS CAICEDO Atlético Nacional

JUAN CHAVARRÍA VÉLEZ Atlético Nacional

LUIS MARQUINES PRECIADO Atlético Nacional

DANIEL FELIPE RUIZ Millonarios F.C.

HOWELL ARLEY MENA POSADA Barranquilla Futbol Club

KÉNER JULIÁN VALENCIA Cortuluá

ÉBER MORENO GÓMEZ Cortuluá

ANDRÉS AMAYA RIVERA Atlético Huila S.A.

FELIX EDUARDO CHARRUPI Atlético Futbol Club

ALEJANDRO MORALEZ ROCHA Independiente Santa Fe

JERSSON DAVID GONZÁLEZ NIÑO Independiente Santa Fe

FABIÁN STEVEN ÁNGEL BERNAL Junior F.C.

BRAYAN CEBALLOS JIMÉNEZ Deportes Quindío

JUAN DAVID MOSQUERA Deportivo Independiente Medellín

JHON JÁDER DURÁN PALACIO Envigado F.C.

ALEJANDRO GARCÍA CASTILLO Once Caldas S.A.

CUERPO TÉCNICO

ARTURO ERNESTO REYES MONTERO Director Técnico

GRÍGORI MÉNDEZ GRANADOS Asistente Técnico

LUIS HERNEY MELO CASTRO Asistente Técnico

JOHN PERCY MONCADA SALAZAR Preparador Físico

CARLOS PÉREZ GUTIÉRREZ Entrenador de Arqueros

JHON JAIRO ACEVEDO Médico

RAFAEL ZABARAÍN PINTO Psicólogo

ÁLVARO CRUZ OCHOA Utilero

ÓMAR DURÁN CASTRO Fisioterapeuta

BRYAN ARIAS VELÁSQUEZ Analista de Video