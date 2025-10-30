Bolivia anunció primer amistoso en 2026 previo al repechaje mundialista

La selección de Bolivia recibirá en enero a su similar de Panamá para un partido amistoso que se jugará en el sur del país andino, dentro de su preparación para disputar un cupo al Mundial 2026 en la repesca que se jugará en marzo.



"Hemos podido lograr un acuerdo con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y ha asegurado su presencia en la ciudad de Tarija (sur de Bolivia) para el 18 de enero, un partido preparatorio muy importante", confirmó este viernes a los medios el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.



El dirigente hizo el anuncio en Tarija y destacó que ese encuentro "es muy importante" y que en total serán ocho los partidos "preparatorios para estar presentes en el repechaje", agregando que "la esperanza está latente, tenemos muchísimo talento", sostuvo Costa y agregó que el personal de la federación está "a disposición" de la Gobernación de Tarija para que el partido "llene de alegrías" al país.

