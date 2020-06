Muchos comentarios ha generado la serie El Presidente que se transmite a través de Amazon. No obstante, el periodista Ken Bensinger, quien trabaja para Buzz Feed News y autor del libro Tarjeta Roja (Red Card) acerca del FIFA Gate, consideró, en entrevista para el programa En La Jugada de RCN Radio, que la serie no está apegada en gran medida a la realidad de lo que pasó con los escándalos de corrupción de la FIFA.

Vea también: ¿Quién es Sergio Jadue, personaje en el cual se basa la serie El Presidente?

En primera medida, el reportero manifestó que “la serie El Presidente, como serie de fantasía, está bien. Juegan mucho con la realidad y no incluyen muchos personajes importantes”, al tiempo que desestimó el trabajo de colaboración que hizo Sergio Jadue, ex presidente de la Asoción chilena y personaje central de la historia. "Sergio Jadue no fue colaborador en la investigación. Después de julio de 2015 empezó su colaboración tras una serie de redadas", aseguró Ken Bensinger durante el diálogo.

De igual forma explicó que "la investigación del FIFA Gate se efectuó solo en territorio de Estados Unidos. No hubo operativos en otros países" como sí lo plantea El Presidente. A ello añadió que el “FBI no opera en otros países como se muestra en la serie. Eso sería imposible que pase", de acuerdo a la legislación norteamericana.

Le puede interesar: ¿En qué va el proceso de Luis Bedoya en el FifaGate, a propósito de la serie El Presidente?

La serie El Presidente se lanzó la semana pasada y hace parte de la estrategia de Amazon de posicionar su servicio de streaming en Latinoamérica como competencia de Netflix. La historia, producida principalmente en Chile, ha sido blanco de buenos comentarios, principalmente por la actuación del colombiano Andrés Parra, quien da vida al personaje principal basado en Sergio Jadue.