La sorpresa de Florentino Pérez con 'Juanfer' Quintero: "cómo juega este chaval"

River Plate bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo ha vuelto a dar de qué hablar. El equipo argentino ha vuelto a conseguir títulos nacionales e internacionales, por lo que se ha convertido en uno de los clubes más respetados de Sudamérica.

No obstante, la mentalidad de Gallardo es ir por más; por ende, busca reforzarse de gran manera para la siguiente temporada.

Uno de los nombres que más ha sonado es el del colombiano Juan Fernando Quintero, quien desde hace varias semanas ha mostrado –indirectamente- sus deseos de regresar.

Por tal razón, los directivos han empezado a realizar la gestión para tener de vuelta a ‘Juanfer’, ya que dejó buenas impresiones en River y en el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Le puede interesar: [Video] El incómodo momento que vivió Battaglia cuando hinchas de River celebraban el 9/12

En una reciente entrevista, el dirigente argentino recordó el dialogo que tuvo con Florentino en la final de la Copa Libertadores del 2018: "Me acuerdo que en el palco tenía sentado a Florentino, al presidente de España, al de la FIFA, al de la Conmebol, estaban todos. Y con Florentino hablábamos que River no podía perder porque estábamos en el campo de juego de Don Alfredo [Di Stéfano]. Cuando entra Quintero, le digo: ‘este va a cambiar el partido’”.

Asimismo, en el medio argentino La Nación, D’Onofrio agregó que en un momento del partido “agarro a 'Juanfer' y le digo: ‘hoy vas a hacer un gol y me vas a dar una gran alegría’. Se me ocurrió y se dio. Y al ratito me dice Florentino: ‘oye, cómo juega este chaval’. Porque empezó a mover los hilos".

Vea también: "Juanfer Quintero, a un paso de River": el colombiano busca la manera de regresar

Hay que recordar que Quintero está a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días, pues el talentoso buscará regresar al ‘Millonario’ para tener más minutos de juego, y así tener la oportunidad de volver a disputar un Mundial de fútbol.