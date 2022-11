La sub 17 femenina fue condecorada por el Congreso y se impulsará una ley a su favor

Las jugadoras de la Selección Colombia Sub 17 que obtuvieron el subcampeonato mundial de fútbol en la categoría sub 17, estuvieron en el Congreso de la República en donde recibieron un homenaje por la hazaña deportiva realizada en la India.

La plenaria del Senado condecoró a las deportistas por sus logros en el reciente campeonato en una sesión en la cual el presidente de la corporación, Roy Barreras, arremetió contra los dirigentes del futbol colombiano.

"Desde el Congreso de Colombia no solamente exigimos a las autoridades deportivas que prioricen el futbol femenino, que dejen de tomar el pelo, que ustedes no son amateurs, sino campeonas, que ustedes merecen el reconocimiento, el apoyo y que no es un asunto marginal y si los dirigentes machistas del futbol colombiano no entienden eso, que se retiren y pongan al frente a mujeres. Una felicitación también al director técnico Carlos Alberto Paniagua, gracias por cuidar estas hijitas de Colombia", indicó.

De igual forma, Barreras y el senador Miguel Ángel Pinto radicaron un proyecto de ley con el cual se pretende mejorar las condiciones y garantías de los equipos de fútbol femeninos y evitar que se presenten hechos de discriminación.

"Este es un proyecto de ley que les garantiza varias cosas, equidad, les garantiza respeto, les garantiza protección a las niñas y mujeres que están en las escuelas de deporte, igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo en sus ingresos, les garantiza fuentes de financiación", manifestó Barreras.

El presidente del Congreso explicó que con este proyecto de ley se tendrían los recursos suficientes para la financiación del deporte femenino.

"Con este proyecto recursos provenientes del Presupuesto General, porcentaje mínimo de financiación en cada contrato o convenio suscrito por el Ministerio del Deporte, porcentaje de la tarifa de la tasa pro deporte y recreación, emisión de la estampilla para la promoción y fomento del fútbol femenino. Hay un proyecto para mujeres como ustedes tengan el apoyo que hasta ahora no han tenido por mandato de la ley", añadió.