En medio de la cuarentena y la incertidumbre por no saber cuándo se reanudarán las acciones en el fútbol argentino, otro de los colombianos perjudicados por la situación es el arquero colombiano Iván Mauricio Arboleda, guardameta titular de Banfield y quien, más allá de estar ansioso por regresar a las canchas, sufrió una dura pérdida en los últimos días, la cual solo se hizo pública hasta este domingo, cuando confesó lo ocurrido en medio de una entrevista con Radio Continental de Argentina.

"Estoy en Argentina, pasando un dolor familiar que me pasó hace 8 días. Por el fallecimiento de mi hermano mayor, lastimosamente. Pero bueno, traté de buscar pasajes y no pude estar en el sepelio. Me dolió no estar. Porque mi hermano siempre compartió conmigo, me dolió mucho eso, ver a mi mamá y a mi familia destrozadas. Y van dos casos parecidos, pero el fútbol es así", arrancó contando el jugador a un grupo de periodistas que no conocía los hechos.

"Traté de no publicar nada porque es algo muy personal y nadie sabe mucho. Fue un caso de violencia, que nunca faltan en el país. (Esto fue) en mi pueblo, en Tumaco, se presentó un malentendido y sucedió esto con un arma blanca", sentenció al respecto el guardameta que retomó la titularidad tras el regreso del Julio Falcioni a la dirección técnica del club del sur de Buenos Aires.

Luego, sobre el tiempo en el que no fue titular, cuando no tuvo el respaldo de Hernán Crespo, afirmó: "Esto es de aprendizaje y nunca me había pasado una cosa de estas. Que después llegue una persona y sin decirte meta a otro, es difícil. Llegué de Japón y fui ignorado, nunca se me dijeron las cosas de frente y es algo que me hubiera gustado. Pero no guardo rencor hacia Crespo, no soy una persona que vive de eso".

Y agregó: "Esto no tiene nada que ver con el otro arquero, pero era un partido que siempre había esperado jugar en cancha de Boca, que nunca he jugado. Le dije a Falcao lo que venía y que tenía muchas ganas de jugar. Cuando llegué a la concentración, me dolió muchísimo la forma en la que me miraban, con ese desprecio, como si fuera un sicario, porque solo a los maleantes se les mira así, eso fue lo que yo sentí".

Para concluir se refirió a Julio Falcioni: "Es como un padre para mí, estaba pendiente de mí. Cuando volvió me dijo que me veía raro y desde su llegada volvió mi alegría. Su partida ahora me duele mucho porque es una persona que le tengo mucho cariño, respeto y admiración. Para mí siempre ha estado muy presente y es una persona que me ayuda mucho y su partida me cayó como un balde de agua fría en todo el cuerpo".