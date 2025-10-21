La 'ventaja' que tendría Colombia en la Liga de Naciones de CONMEBOL

Por primera vez en la historia en el fútbol femenino, las selecciones sellarán la clasificación por medio de las Eliminatorias Sudamericanas, mejor conocidas como la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. Colombia espera dar el golpe manteniendo su supremacía en el continente en un frente a frente que ha tenido contra Brasil.

Vea también: Ecuador peligra en el Mundial: revelan una posible primera baja

Ángelo Marsiglia tendrá una nueva chance de poder llevar a Colombia al Mundial de 2027, pero esta vez como entrenador en posesión. El vallecaucano hizo parte de la Copa América de 2022 como asistente técnico de Nelson Abadía. En esta nueva chance, el seleccionado cafetero debutará ante Perú el viernes 24 de octubre.

El camino de la Selección Colombia iniciará ante Perú y luego, el martes 28 de octubre, visitarán a Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. El seleccionado colombiano tiene una ventaja grande para pensar en quedarse con el liderato al final del recorrido de Liga de Naciones.

COLOMBIA CUENTA CON UNA VENTAJA PARA QUEDARSE CON LA PUNTA DE LA LIGA DE NACIONES

El Mundial de 2027 se jugará en Brasil, y los organizadores de las Eliminatorias Sudamericanas decidieron que la selección brasileña no participe en la primera edición de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. La ‘Canarinha’ tendrá fogueo en amistosos que irá confirmando en cada ventana de Fecha FIFA.

En ese sentido, para las nueve selecciones, el hecho de que no esté Brasil es una gran ventaja, pero, por el mano a mano de Colombia y las brasileñas en Copa América y en otros certámenes sudamericanos, dejaría a las dirigidas por Ángelo Marsiglia con mucha comodidad para alcanzar el liderato con mucha diferencia frente a sus rivales.

Le puede interesar: Tres colombianos aún están en busca de la gloria continental en Libertadores

Aunque todavía no ha iniciado el torneo, lo que ha demostrado la Copa América de 2022 y de este 2025 es que, en Sudamérica, las dos selecciones que siempre figuran en fases finales y que mantienen la superioridad frente a las demás naciones son Brasil y Colombia. La final se dio hace tres años y hace algunos meses también se encontraron.

¿QUÉ NECESITA COLOMBIA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL DE 2027?

Con Brasil ya clasificada y con su ausencia notable en esta primera edición de Liga de Naciones, Colombia aparece como la selección de mejor desempeño durante los últimos años en Sudamérica llegando a las dos últimas finales de Copa América peleando de frente, justamente contra las brasileñas.

Colombia debe ganar la mayor cantidad de puntos, dado que no será para nada fácil el sistema de clasificación, teniendo en cuenta que solo se jugarán nueve jornadas y que tendrán apenas seis meses en las ventanas de Fecha FIFA para lograr clasificar.

Le puede interesar: El Benfica de Richard Ríos cada vez más hundido, perdió 3-0 con Newcastle

La primera y la segunda en la tabla de posiciones sellarán la clasificación de manera directa para el Mundial de 2027 en Brasil. Por su parte, la tercera y la cuarta disputarán el repechaje mundialista. En total, podrían ser cinco selecciones de Sudamérica en la cita orbital.

En ese orden de ideas, Colombia deberá quedar en las primeras dos posiciones de la tabla de clasificación para poder conseguir uno de los boletos directos. En caso de quedar en el podio o cuarto puesto, tendrán que afrontar la repesca. Por el repechaje, clasificarán tres selecciones de diez participantes en esa ronda final.