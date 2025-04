La verdadera razón por la que Colombia no es sede de una final de Copa Libertadores

Después de conocerse la designación del estadio Monumental surgió la pregunta de por qué ningún estadio de Colombia ha sido escogido como sede para una final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de abril de 2025, dio a conocerlos dos motivos que tendría la Conmebol para no asignar ninguna de las dos finales continentales más importantes a un escenario colombiano.

Vélez inició su relato explicando que desde la Federación Colombiana de Fútbol se han propuesto los estadios Atanasio Girardot de Medellín y Metropolitano de Barranquilla como posibles sedes para las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sin embargo, el analista agregó que hay dos motivos importantes, uno de aspecto logístico y otro gubernamental.

"Hay dos razones por las que el esfuerzo de la federación no ha tenido éxito. Primero por que los estadios son muy pequeños. Y segundo por que el gobierno peruano puso un dinero y en Colombia no podemos pedirle al señor que tenemos de presidente que nos ayude con una plata. Lo primero es el tamaño de los estadio y segundo, no es lo mismo con un gobierno que da la posibilidad, a través de la financiación, que cuando tenemos a rasputacha, que no raja ni presta el hacha, así es complicado y difícil", dijo.