Lalo Maradona revive los recuerdos más felices que paso al lado de Diego

Días después del fallecimiento de Diego Maradona, su hermano Lalo escribió en sus redes sociales unas conmovedoras palabras para despedir al ‘Pibe de Oro’.

“Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible”, dijo el pariente del astro argentino.

Y es que Lalo Maradona ya sabía que su hermano sería una de las figuras del fútbol mundial, puesto que pudo apreciar su habilidad y dominio con la pelota: “vos eras de otro planeta. Con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca” agregó Maradona.

Por otra parte, resaltó que la familia del ‘D10S’ del fútbol apoyará a sus hijas y siempre lo recordara por el gran ser humano que fue: “te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie”, finalizó el argentino.



