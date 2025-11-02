Lamine Yamal deja a un lado las polémicas: Barcelona lo celebró

El Elche no se rindió: justo antes del descanso, alrededor del minuto 41, Rafa Mir aprovechó un contragolpe para reducir distancias y poner el marcador en 2-1. Tras la reanudación, Barcelona recuperó el control y a los 61 minutos Marcus Rashford selló la victoria.

Sin duda, las cámaras se sitúan sobre Lamine Yamal y su celebración en el gol al besar el escudo y de cierta forma resaltar su regreso esto tras el clásico que perdió el Barcelona y que lo aleja de la punta de La Liga.

En definitiva, el gol frente a Elche marca un punto de inflexión para Yamal en esta campaña: de la presión de volver al rendimiento de alto nivel, a la evidencia de que puede seguir siendo decisivo. Si mantiene esta línea, su temporada puede subir varios peldaños tanto individualmente como para el equipo.