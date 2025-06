Lamine Yamal tomó decisión con el fichaje de Luis Díaz al Barcelona

Parece que la novela de la posible llegada del colombiano Luis Díaz a las filas del Fútbol Club Barcelona ha llegado a su fin, pues en las últimas horas ha llegado una información que pone al guajiro lejos de fichar por el equipo catalán.

Según el periodista Edu Aguirre del programa ‘El Chiringuito’, el equipo de Anfield no quiere negociar con el Barcelona por el fichaje de Luis Díaz, mencionando que para el Liverpool no han gustado las formas en las que el conjunto culé quiere fichar al colombiano, declinando el método de pagos parciales que propone para tener los servicios de Lucho.

