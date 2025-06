Lapadula jugaría en Sudamérica; firmaría con un grande del continente

Todo parece indicar que el ciclo de Gianluca Lapadula en Europa está llegando a su final. Con 35 años encima y con su última experiencia en el Spezia de la Serie B de Italia, el ítalo peruano se despediría del ‘Viejo Continente’ en donde jugó toda su vida.

Gianluca Lapadula tuvo pasos por grandes de Italia como el Milan, Fiorentina, Genoa, Benevento y Cagliari siendo este en donde más brilló para ser convocado para la selección de Perú. Ahora en el Spezia llegará a su final para tener su primera experiencia en el balompié sudamericano en donde ha tenido mucho mercado con el interés de Universitario de Deportes.

Idealmente, Lapadula quiere experimentar todo lo que es el fútbol de Perú y estaría dispuesto a jugar en la Liga 1 MAX. Universitario de Deportes es una de las grandes opciones, además de que el goleador ítalo peruano ve en esto una oportunidad para poder regresar a las convocatorias de la selección en un futuro.

Sin embargo, la última información que se conoció es que el futuro de Gianluca Lapadula podría estar lejos de Italia, siempre y cuando resuelva algunos temas, al igual que podría ser distante de Perú. Pues, en el interés de la U, aparece otro equipo sudamericano que quiere contar con Lapadula. Un jugador peruano sería vital para convencerlo.

EL EQUIPO SUDAMERICANO QUE FICHARÍA A GIANLUCA LAPADULA

Un bombazo que podría cambiar todos los planes de Gianluca Lapadula se puede dar el mismo lunes 30 de junio con la confirmación de su nuevo club. Acá será clave la gestión de Christian Cueva que actualmente juega en el Emelec de Ecuador. El conjunto de Guayaquil está dispuesto en contratar al futbolista que representa a la selección peruana.

Y es que, en el programa KCH FM Radio, José Llerena sentenció que, “ayer me llamaron y dicen que están buscando la contratación de otro peruano, el ítalo peruano, centro delantero, Lapadula. Posiblemente el día lunes llegue”. Algunos lo tildaron de humo, pero es la información que tiene el periodista que, justo en el cierre del mercado de fichajes ecuatoriano, llegaría desde el Spezia.

Emelec podría tener listo el fichaje de Gianluca Lapadula en una operación en la que Christian Cueva podría ser clave. Desde Ecuador afirman que el lunes 30 de junio podría ser la fecha definitiva para confirmar su llegada a la institución. Su futuro se podrá decidir en los próximos días con un movimiento a Sudamérica, y, como si fuera poco, no a Perú.

LA INFORMACIÓN DESDE PERÚ QUE NIEGA SU SALIDA DE ITALIA

No obstante, desde Perú dicen otra cosa y afirman la verdadera razón por la que Gianluca Lapadula no llegará a Universitario de Deportes, que, de hecho, afecta la posibilidad de que firme con cualquier equipo de Sudamérica. Horacio Zimmermann, periodista peruano comentó que es casi imposible que salga de Italia.

Aunque en Ecuador dicen que lo esperan el lunes, Zimmermann sentencia que, "Lapadula no va a venir. Lo que sé, es que está resolviendo muchos temas personales, familiares en Italia que lo van a mantener allá así le ofrezcan venir a Brasil”. Nadie podría cambiar esa decisión de no irse de Italia, por lo menos, no en este mercado de fichajes.

Horacio Zimmermann explicó que no solo es en el balompié peruano, “no es Perú, no es la ‘U’. Si le dicen ‘vente a Palmeiras’, él va a decir que no es el momento porque está tratando de resolver problemas muy personales, familiares, no sé de qué índole”. De igual forma, en Emelec lo esperarían el lunes como afirmó José Llerena.