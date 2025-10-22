Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 14:09
Las 5 grandes ausencias de Colombia para la Liga de Naciones Femenina
Colombia prepara el debut en este torneo.
La selección Colombia Femenina se prepara para debutar en la Liga de Naciones de la Conmebol, evento que definirá a las selecciones clasificadas al Mundial que se vivirá en Brasil para 2027.
Para el debut, el cuadro cafetero se medirá ante Perú en el estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 24 de octubre para luego enfrentar a Ecuador en condición de visitante en una doble fecha FIFA que será más que determinante ya que puede marcar tendencia sobre como se vivirá esta Liga de Naciones.
Lea también: La joya de la Selección Colombia que llegará a la Premier: tiene solo 15 años
Ausencias de selección Colombia
Sin duda, la selección Colombia buscará iniciar el certamen con un triunfo en casa, pero lo cierto es que el conjunto de Ángelo Marsiglia no contará con algunas figuras como Mayra Ramírez quien se encuentra en proceso de recuperación tras su lesión en el isquiotibial derecho que la mantendrá fuera de las canchas por lo restante del año.
Otras Noticias
Catalina Usme es una de las principales ausentes para esta doble fecha y esto podría deberse aun cambio generacional que busca iniciar a marcar el entrenador del conjunto colombiano de cara al Mundial.
Le puede interesar: Millonarios confirmó el futuro de Leo Castro: OFICIAL
Además, la selección no contará con piezas clave como Catalina Pérez, Liced Serna y Ángela Barón para estos dos compromisos al quedar fuera de la lista de convocados.
Convocatoria selección Colombia
ANA MARÍA GUZMÁN — Palmeiras (BRA)
2. CAROLINA ARIAS — América de Cali (COL)
3. DANIELA ARIAS — San Diego Wave F.C. (USA)
4. DANIELA CARACAS — R.C.D. Espanyol (ESP)
5. DANIELA MONTOYA — Gremio (BRA)
6. GREICY LANDÁZURY — Palmeiras (BRA)
7. ILANA IZQUIERDO — Atlético San Luis (MEX)
8. IVONNE CHACÓN — Chicago Stars F.C (USA)
9. JORELYN CARABALÍ — Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
10. JUANA ORTEGÓN — Independiente Santa Fe (COL)
11. KATHERINE TAPIA — Palmeiras (BRA)
12. KELLY CAICEDO — Deportivo Cali (COL)
13. LEICY SANTOS — Washington Spirit (USA)
14. LINDA CAICEDO — Real Madrid C.F. (ESP)
15. LORENA BEDOYA — Cruzeiro F.C. (BRA)
16. LUISA AGUDELO — Deportivo Cali (COL)
17. MANUELA PAVI — West Ham United (ENG)
18. MARCELA RESTREPO — C.F. Monterrey (MEX)
19. MARY JOSÉ ÁLVAREZ — Atlético Nacional (COL)
20. NATALIA GIRALDO — América de Cali (COL)
21. VALERIN LOBOA — Portland Thorns (USA)
22. WENDY BONILLA — Pumas (MEX)
23. YIRLEIDIS QUEJADA — C.F. Pachuca (MEX)
Fuente
Antena 2