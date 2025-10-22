Las 5 grandes ausencias de Colombia para la Liga de Naciones Femenina

La selección Colombia Femenina se prepara para debutar en la Liga de Naciones de la Conmebol, evento que definirá a las selecciones clasificadas al Mundial que se vivirá en Brasil para 2027.

Para el debut, el cuadro cafetero se medirá ante Perú en el estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 24 de octubre para luego enfrentar a Ecuador en condición de visitante en una doble fecha FIFA que será más que determinante ya que puede marcar tendencia sobre como se vivirá esta Liga de Naciones.

Ausencias de selección Colombia

Sin duda, la selección Colombia buscará iniciar el certamen con un triunfo en casa, pero lo cierto es que el conjunto de Ángelo Marsiglia no contará con algunas figuras como Mayra Ramírez quien se encuentra en proceso de recuperación tras su lesión en el isquiotibial derecho que la mantendrá fuera de las canchas por lo restante del año.