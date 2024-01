Las cuentas de Colombia en el Grupo A del Preolímpico Sub-23: ¿hay cómo clasificar?

La tercera jornada del Preolímpico Sudamericano Sub-23 buscando dos cupos para los Juegos Olímpicos de París, Francia, dejó muy mal parados a dos selecciones con un panorama similar. A primera hora, Bolivia perdió contra Ecuador con un marcador de 2-0, Colombia obtuvo el mismo resultado en contra ante Brasil, lo que condicionó bastante a bolivianos y a colombianos, que se tendrán que enfrentar entre sí en la próxima fecha.

Colombia jugó su segundo partido en el Preolímpico, luego de caer goleado 3-0 contra Ecuador, que ha demostrado tener una de las mejores generaciones para el futuro y para el combinado de mayores. Tras la derrota inicial, en la fecha posterior, los dirigidos por Héctor Cárdenas necesitaban una victoria para no perder el margen en el Grupo A. Sin embargo, el resultado fue el mismo: una derrota ante Brasil.

Con esto en mente, Colombia haría cuentas para pensar en clasificar. Estando en la última casilla en su grupo sin puntos y con una diferencia negativa de -5, se empieza a consumir un fracaso. La gran pregunta es, ¿hay manera de pensar en una clasificación a la siguiente fase, y a la postre, luchar por clasificar a los Olímpicos? Pues, la respuesta es que ni un milagro puede poner a Colombia en esa disputa.

Aunque Colombia podría igualar a Brasil en puntos, siempre y cuando, le gane a Bolivia y a Venezuela, y los brasileños pierdan contra Venezuela y Ecuador, los dirigidos por Héctor Cárdenas no podrían acceder a la siguiente fase. Y no, no es por los goles de diferencia negativos que tienen ahora, se trata del primer ítem de desempate dentro del Sudamericano Preolímpico: el enfrentamiento directo.

Como Colombia perdió 2-0 contra Brasil, automáticamente si llegan a empatar en puntos, la ‘Canarinha’ tendría la ventaja por haber triunfado en dicho encuentro. Así las cosas, se apagó el sueño de estar en París, Francia. Nada puede salvar a los colombianos, que solo jugarán por la honra en los siguientes dos cotejos.