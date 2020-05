Las dificultades diarias que atraviesan las integrantes de Deportes Tolima femenino

Los pedidos por el regreso del fútbol y la continuidad de la Liga BetPlay, la cual no se sabe en qué momento se reanudará, están generalmente enfocados en la parte masculina, sin embargo, no se puede dejar de lado la situación de las futbolistas del país, quienes están viviendo una durísima situación y se enfrentan a un crucial momento tanto en sus carreras como en sus vidas por la pandemia del coronavirus.

Lea también: El tierno video de Salomé, la hija de James Rodríguez, bailando como Shakira

A los hombres se les monitorea que no suban de peso para estar en mejores condiciones esperando el día de regresar a las canchas, a ellas hay que cuidarles que no bajen tanto de peso, que no pierdan sus energías y al momento de pisar un gramado no estén en malas condiciones físico-atléticas por causa de mala alimentación, las preocupaciones y privaciones que están soportando.

A ellas les impulsa el deseo, el sueño de ser jugadoras, de tener figuración y algún día, convertir el fútbol en una fuente de empleo, pero por ahora no es así. Los objetivos se quedan en algún reconocimiento y, quizá con el pasar del tiempo, sean mejor la realidad de otras generaciones.

Con esas ilusiones de mujeres guerreras y talentosas, las integrantes de Deportes Tolima, por su cuenta, empezaron a prepararse bajo el mando del profesor Jhon Agudelo, contando con la palabra comprometida de la firma de sus contratos, pero todo cambió y sucedió muy rápido, un sábado practicaron y el lunes cuando se iba a dar lo administrativo, se inició la cuarentena y el sufrimiento para muchas de ellas. Unas que vinieron de otras regiones a probarse no pudieron volver a su tierra y les tocó quedarse en casa de una amiga, compañera o familiar. Otras vinieron solas y están buscando diariamente el pan para sobrevivir.

Le puede interesar: Francisco Maturana también saltó en defensa de la gestión de José Pekerman

Las condiciones en las que pasan este tiempo son complicadas y el club no se pronuncia, la Alcaldía, que también se mostró dispuesta a colaborar este año en el proyecto futbol femenino profesional, no ha destinado nada para estas deportistas; en resumen en muchas de sus casas no aparece ni una panela para el desayuno del siguiente día.