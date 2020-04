Las dos ligas top en las que quiere jugar Sebastián Villa

El volante extremo ofensivo de 23 años Sebastián Villa fue uno de los futbolistas colombianos con mejor rendimiento en los primeros meses del 2020 al consolidarse en la alineación titular de Boca Juniros, club con el cual consiguió el título de la Superliga de Argentina en la temporada 2019-2020.

Villa participó de 19 partidos con el conjunto 'xeneize', dos por la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, y además consiguió dos anotaciones.

A pesar de estar consolidado en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, el mediocampista no le cierra la puerta a la opción de partir al balompié de Europa.

En diálogo con ESPN, Sebastián Villa aceptó que jugar en el Viejo Continente es su gran sueño, pero no en cualquier club y sí en un top de la liga de España o de la Premier League de Inglaterra.

"Quiero pasar a un equipo top. Me gustaría jugar en la liga inglesa o en la liga de España", indicó.

Por otro lado, el mediocampista afirmó que anhela volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia, aunque le dolió "mucho" no ir a la Copa América de Brasil 2019.

"No ir a la Copa América fue muy duro para mi, pero nunca dejaré de trabajar. Cuando me llamaron por primera vez estaba durmiendo y cuando me dijeron me puse a llorar", puntualizó.