Las eliminatorias sudamericanas sin rumbo: Este sería el gran cambio

Un nuevo torneo con trofeo y premios: la propuesta que estudia Conmebol

Según reveló globo esporte, la Confederación analiza la creación de un torneo propio que no solo otorgue clasificación al Mundial, sino que también entregue un trofeo oficial y premios económicos. La idea, inspirada parcialmente en el modelo que se aplicará hacia el Mundial Femenino 2027, implicaría un calendario distinto al habitual y una estructura competitiva más similar a una Liga de Naciones.

En este nuevo formato habría una fase de liguilla con enfrentamientos de todos contra todos, manteniendo así el espíritu tradicional de las Eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, la gran novedad estaría en los incentivos económicos y en una posible redistribución del calendario, algo que preocupa a algunas federaciones por el desgaste y la disponibilidad de fechas FIFA.

A pesar de los cambios en discusión, el número de clasificados para 2030 sería prácticamente el mismo que en 2026, seis cupos directos y uno a la repesca, además de las tres plazas aseguradas para los anfitriones. Se trataría de un cambio estructural más que numérico.

Calendario, viajes y partidos en casa: el otro gran debate

Más allá del formato en sí, existe un punto sensible para todas las selecciones, mantener los partidos de local, un elemento vital por razones deportivas, económicas y logísticas. Los nueve encuentros en casa, uno contra cada rival, son vistos como un mínimo indispensable, por lo que cualquier modificación deberá respetar ese principio o compensarlo adecuadamente.

Las selecciones también temen un aumento excesivo de partidos o la reducción de las fechas disponibles para amistosos, que hoy son una herramienta clave para probar jugadores y generar ingresos. En ese sentido, cualquier Liga de Naciones o torneo diferente debería encontrar un equilibrio entre competitividad, calendario y necesidades particulares de cada país sudamericano.

Por ahora, todo está en discusión, y aunque la idea inicial genera interés, también deja varias inquietudes que Conmebol tendrá que resolver si quiere avanzar hacia un nuevo sistema.