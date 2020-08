Las exigencias de Boca Juniors para contratar a Edwin Cardona

Edwin Cardona tiene el deseo de volver a Boca Juniors y en varias ocasiones ha hecho evidente su intención, pese a que tenga un contrato vigente con Xolos y su alto costo de transferencia sea el principal inconveniente para que vuelva a Argentina, donde ya tuvo un breve paso por la escuadra 'xeneize'. Pese a ello, parece que las cosas se empiezan a encaminar y el volante colombiano ya estaría alistando todo para su regreso.

El primer paso lo dio el actual entrenador de Xolos, Pablo Guede, quien afirmó que no contaría con el colombiano para lo que viene y le abrió la puerta de salida. Después fue Jorge Bermúdez, director de la secreatría técnica de Boca quien afirmó que le gustaría contar con el jugador y, por si fuera poco, el último que habló fue Gustavo Quinteros, exentrenador de Xolos y quien aseguró que, pese a tener poco tiempo al jugador entre su plantel, se dio cuenta que su intención es jugar en Boca y que estando bien, el colombiano todavía tiene mucho fútbol para entregar.

En ese sentido, todo estaría dado para que el exAtlético Nacional vuelva con facilidad al sur del continente, sin embargo, no todo es tan sencillo, pues los mexicanos no quieren perder plata, saben que los argentinos no atraviesan la mejor situación económica y no piensan dejar ir al jugador, sin inconvenientes y en condición de préstamo, motivo por el que piden una compra total o busarán otra institución.

Considerando ese panorama, Boca hizo una lista de exigencias al jugador para poder empezar a negociar: en primera instancia y directamente con el jugador, pidieron la reducción de su salario pues se sabe que este es bastante alto y que no podrían abonar lo mismo. En segundo lugar y como el más complicado de los pedidos, piden al jugador salir de Xolos en condición de libre, pues un préstamo se presenta bastante alto y, mucho más lo sería una compra.

Según afirma el diario 'Olé', Cardona está listo para afrontar lo necesario con el único fin de volver y luchar por un lugar en la Selección Colombia, sin embargo, la situación directa con el club luce más complicada y habrá que esperar cómo concluye esta novela que apenas empieza.