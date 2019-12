Las fechas en las que debutarán los futbolistas colombianos en 2020

Se termina el 2019 y las principales ligas de Europa, menos la Premier League de Inglaterra, tendrán un tiempo de descanso para disfrutar las fiestas de final año y además no tener que sufrir el fuerte invierno.

Precisamente algunos futbolistas colombianos sí verán acción en los primeros días de enero son los que juegan para equipos del Reino Unido.

Steven Alzate, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Jefferson Lerma deberán estar dentro de los terrenos de juego el miércoles 1 de enero cuando se desarrolle la fecha 21 de la Premier League de Inglaterra.

Por otro lado, la Serie A de Italia se reanudará el fin de semana del 4 al 6 de enero con la jornada 18.

Estas son las fechas en las que debutarán los colombiano en 2020:

Premier League

1 de enero 2020

Brighton & Hove Albion Football Club (Steven Alzate) Vs. Chelsea

Southampton Vs. Tottenham Hotspur (Dávinson Sánchez

Manchester City Vs. Everton (Yerry Mina)

West Ham Vs. Bournemouth (Jefferson Lerma)

Serie A

5 de enero

Genoa (Kevin Agudelo) Vs. Sassuolo

6 de enero 2020

Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel) Vs. Parma

Juventus (Juan Cuadrado) Vs. Cagliari

Milan Vs. Sampdoria (Jeison Murillo)

Napoli (David Ospina) Vs. Inter

España

4 de enero 2020

Getafe Vs. Real Madrid (James Rodríguez)

Atlético de Madrid (Santiago Arias) Vs. Levante

Espanyol (Bernardo Espinosa) Vs. Barcelona

5 de enero

Real Sociedad Vs. Villarreal (Carlos Bacca)

Bundesliga

18 de enero

Colonia (Jhon Córdoba) Vs. Woldsburgo

Eredividie (Holanda)

18 de enero

Feyenoord (Luis Sinisterra) Vs. Heerenveen

Rusia

25 de enero

Salzburgo Vs. Zenit (Wilmar Barrios)

Turquía

18 de enero

Galatasaray (Falcao) Vs. Denizlispor (Hugo Rodallega)

Escocia

17 de enero 2020

Rangers Vs. Stranraer