Las lesiones no sueltan a los colombianos; Falcao ausente en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano retomó este martes los entrenamientos, tras dos días de descanso, y lo hizo con una sesión pasada por agua debido a la intensa lluvia que cayó en la Ciudad Deportiva, en la que no estuvo con el grupo Radamel Falcao, al margen aquejado de unas molestias.

Falcao es el único de los cinco delanteros de la plantilla del Rayo Vallecano que no ha gozado de minutos en los tres amistosos disputados frente al Fenerbahce, Galatasaray y Real Sociedad.



Su último partido oficial fue el pasado 20 de noviembre con Colombia en el amistoso contra Paraguay disputado en Florida. En ese encuentro fue suplente, jugó quince minutos y marcó el segundo gol de la victoria por 2-0.



Tras unos días de vacaciones se incorporó a la dinámica de trabajo del Rayo directamente en Turquía pero no jugó ningún encuentro. Frente a la Real Sociedad no entró en la convocatoria para el viaje.



En la vuelta al trabajo del Rayo en la Ciudad Deportiva, el colombiano estuvo al margen junto a su compañero Salvi Sánchez, que se recupera de una lesión. Ambos estuvieron en uno de los campos anexos al principal y realizaron algunos ejercicios suaves de balón sin participar de la normal dinámica de trabajo del grupo.

El primer compromiso del Rayo Vallecano tras el parón por el Mundial de Qatar será el 21 de diciembre, a partido único, frente al Atlético Saguntino. Ocho días después, el 29, retomarán la competición liguera como visitantes en Montilivi ante el Girona.