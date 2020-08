Las millonarias pérdidas que registró el fútbol portugués tras la pandemia

El fútbol profesional portugués estima que en la actual temporada contabilizará unas pérdidas en torno a los 350 millones de euros debido la pandemia de la COVID-19, según informó este viernes en Lisboa el presidente de la Liga de Portugal, Pedro Proença.

Asimismo, señaló que el impacto de la actual pandemia se podría extender hasta el año 2024 y pidió que el fútbol portugués no sea discriminado para que los estadios acojan público. "No admitiremos un proceso discriminatorio, los futbolistas no viven sin el calor del público", manifestó el presidente de la Liga de Portugal.



Exigió que, al igual que en otros espectáculos culturales, el fútbol pueda ya tener público, como está previsto para otros eventos deportivos de Portugal, como el motociclismo o el automovilismo, recordó. También avanzó que ya han presentado a la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal una propuesta para el regreso gradual de los aficionados a los estadios.



En la temporada 2018-2019, los estadios portugueses registraron un total de 3,5 millones de espectadores, un 52 % más que en 2012-13, cuando llegaron a los 2,3 millones. El objetivo a corto plazo es el de desarrollar una estrategia para que los estadios lusos superen en una campaña los 4 millones de espectadores.

La internacionalización del fútbol portugués y una producción audiovisual más atractiva son algunos de los retos que propuso el presidente de la Liga durante una jornada de debate sobre el futuro del fútbol poscovid. De igual manera, se espera que con base en la llegada de algunas figuras como sucede con el uruguayo Edinson Cavani, se pueda recuperar algo de sintonía en el deporte luso, entendiendo la necesidad de hacer crecer lo económico.