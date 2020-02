Las posibilidades de Alfredo Morelos en el próximo mercado de pases

Alfredo Morelos es uno de los jugadores que más se ha destacado en la temporada europea. El futbolista nacido en Cereté ha brillado con Rangers y bajo la dirección técnica de Steven Gerrard ha logrado controlar su temperamento, enfocarse más en su labor dentro de la cancha y mantener esa racha goleadora que ha alcanzado desde su arribo al equipo escocés, que quiere retenerlo hasta 2023.

Sin embargo, evitar que el delantero no será una tarea sencilla, pues a sus 23 años, Morelos busca una liga donde pueda mostrarse mucho más, conseguir mayor trascendencia a nivel europeo y lograr un ascenso importante en su carrera, teniendo en cuenta que ya ha triunfado en dos ligas menores y considera que está en el momento adecuado para apuntar hacia una de las cinco grandes del 'Viejo Continente'.

En ese sentido hay algunos factores a analizar, pues aunque es indudable la condición goleadora de Morelos, lo cierto es que tener a un técnico como Gerrard, le ha dado la posibilidad al colombiano de crecer muchísmo, fortaleciendo aspectos que aún no tenía, un hecho que no es menor que le permitiría llegar mucho más adaptado cuando enfrente un reto mucho mayor al que tiene actualmente.

Frente a esto aparece el buen momento del jugador, algo clave que debe aprovechar y que le abre las puertas de varios clubes, lo cual, seguramente, llama su atencióny no deja de ser una buena oportunidad que debe aprovechar pues, en caso de no hacerlo, no sabe qué le depara el futuro y en ese sentido no se valdría la pena que renovara su contrato con la institución.

Lo único claro, bajo este panorama, es que Rangers está haciendo todo lo posible para que el jugador se quede, hay reuniones para mejorarle su contrato y la idea, si Morelos se va, es que deje una buena suma de dinero en las arcas del club, pues así como mejorarían su contrato, también aumentaría su cláusula de rescisión.