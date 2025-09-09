Las siete selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026: Ya hay repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas dejaron definido este martes 9 de septiembre los seis seleccionados que jugarán el Mundial 2026 y también el equipo que disputará el repechaje. Bolivia y Venezuela llegaban en la disputa por la repesca en partidos claves para la última jornada. Argentina, Brasil. Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay ya tenían su plaza fija

Lea también: [VIDEO] Lo llamaron y respondió: notable atajada de Camilo Vargas para asegurar clasificación

La vintonto y la verde eran los siguientes en la lista de candidatos para asegurar su posición entre los primeros siete. Los del altiplano se medían a Brasil en El Alto. Por su parte, la vionotinto se jugaba el clásico regional ante Colombia en Maturín.

¿Cuáles son los siete clasificados de la CONMEBOL para el Mundial 2026?

Tras la jornada 18, Argentina, Brasil y Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay ya tienen una plaza fija en las 48 naciones que estarán en el sorteo del mes de diciembre. Los equipos que estaban en vilo eran Venezuela y Bolivia para el repechaje.

Colombia se despachó en Maturín ante una floja Venezuela. El equipo de Néstor Lorenzo ganó 6-3 con tantos de Yerry Mina, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero par llegar a 28 puntos y quedarse con la tercera casilla de las clasificatorias.

Bolivia también tiró la ventaja de la localía ante un Brasil que ya no se jugaba nada en esta jornada. Un tanto de penal de Miguel Terceros fue la resolución para que la verde ganará 1-0 y con esto llegará a 20 puntos para superar los 18 de Venezuela y quedarse con el tiquete a la repesca.